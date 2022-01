Przegląd prasy 11.01.2022 Olkusz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Olkusza

12-letni Kuba z Olkusza zmaga się z nowotworem mózgu. Czaszkogardlak został u niego wykryty po tym, jak chłopiec skarżył się na to, że pogarsza mu się wzrok. Kubie, jako jednemu z niewielu udało się zakwalifikować do protonoterapii w Centrum Cyklotronowym Bronowice w Krakowie. Po terapii będzie on jednak wymagał rehabilitacji, która jest bardzo kosztowna. Obecnie trwa zbiórka na rehabilitacje chłopca. Można także wesprzeć biorąc udział w licytacjach charytatywnych.

Mieszkańcy gmin Wolbrom oraz Trzyciąż, ci, którzy nie posiadają własnych samochodów, nie mieli czym dojeżdżać do pracy, szkół czy na zakupy. Wiele ze wsi tych gmin nie miało połączeń z "resztą świata". Już w ubiegłym roku problem udało się częściowo rozwiązać. Było to jednak tymczasowe. Jak poinformowały władze gmin sprawa doczekała się „happy endu”. W styczniu na nowe trasy komunikacji zbiorowej wyjechały busy, które dowiozą mieszkańców do lekarzy, szkół, pracy czy do sklepów.