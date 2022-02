Prasówka Olkusz 3.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Olkuszu nie minęło Cię nic ważnego

Miłośnicy napojów alkoholowych z osiedla Pakuska w Olkusza bywają niezwykle kreatywni. Znaleźli zupełnie nowe zastosowanie dla stołu do gry w szachy, który znajduje się z na placu zabaw przy ulicy Legionów Polskich. Amatorom napoi alkoholowych oraz imprez pod gołym niebem służy on jako stolik na butelki i przekąski. To jednak nie wszystko. „Szachistom” musiały nie spodobać się ławki bez oparć, które są przytwierdzone do podłoża. Wyrwali więc i przenieśli cztery wygodne ławki z innej części placu.