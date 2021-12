Prasówka Olkusz 30.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Olkuszu nie minęło Cię nic ważnego

Jak co roku w okresie świąt Bożego Narodzenia przygotowano szopki. W Olkuszu można je spotkać w kościołach. Zobacz, jak wyglądają szopki w parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła oraz w parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

Prasówka 30.12 Olkusz: pozostałe wydarzenia

W Katowicach odbyły się rozmowy z udziałem związkowców PGG oraz przedstawicieli górniczej spółki i wiceministra aktywów państwowych Piotra Pyzika. Strony nie doszły do porozumienia ws. wypłacenia rekompensat za pracę w weekendy od września do końca grudnia. Na środę zaplanowano sztabu protestacyjno-strajkowego. Od 4 stycznia dostawy węgla do elektrowni ponownie będą blokowane.