Prasówka Olkusz 30.09.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Olkuszu nie minęło Cię nic ważnego

Dwie osoby zostały ranne w wypadku, do którego doszło w czwartek (29.9.2022) w Olkuszu.

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece w Olkuszu odbyła się pierwsza edycja powiatowego konkursu „Z polszczyzną za pan brat”. Główną nagrodą było pióro burmistrza miasta i gminy Olkusz. Do rywalizacji stanęło 35 uczniów z ponad 20 szkół.

Prasówka 30.09 Olkusz: pozostałe wydarzenia

