Prasówka Olkusz 29.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Olkuszu nie minęło Cię nic ważnego

Na początku stycznia tego roku wyłączone zostały pompy odwadniające kopalnię Olkusz-Pomorzany. W związku z tym do Sztoły, Baby i Białej nie płynie już woda pochodząca z jej odwadniania. Według ekologów, to co dzieje się z rzekami nosi znamiona katastrofy ekologicznej. W związku z tym skierowali zawiadomienie do Prokuratury Krajowej o popełnieniu przestępstwa przez Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław i spółkę Wody Polskie.