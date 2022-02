Prasówka Olkusz 17.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Olkuszu nie minęło Cię nic ważnego

Gminy z powiatu olkuskiego otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Do samorządów trafi niemal 35 milionów złotych. Rekordowa na skale Małopolski kwota trafiła do gminy Bukowno. Dzięki dofinansowaniu powstanie tam długo wyczekiwany wiadukt nad torami kolejowymi.

Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni stali się autentycznymi bohaterami czasów pandemii. Coraz bardziej przepracowani starają się codziennie ratować zdrowie i życie tysięcy chorujących Polaków. Czy są za to odpowiednio wynagradzani? Jak naprawdę wyglądają zarobki w poszczególnych grupach zawodów medycznych: od farmaceutów, stomatologów i fizjoterapeutów po lekarzy specjalistów? Sprawdził to Główny Urząd Statystyczny i tak dla przykładu przeciętne zarobki lekarza w październiku 2020 roku wyniosły 10 909,24 zł. Chcesz poznać więcej szczegółów? Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Jeden z nastolatków odleciał śmigłowcem sanitarnym do szpitala, a drugi odjechał do szpitala karetką Pogotowia Ratunkowego. Tak tragiczne było przedwczesne zakończenie ich wtorkowej przejażdżki quadem przez położoną nieopodal Nowego Sącza wieś Korzenna.

Od północy na terenie całego kraju będzie obowiązywał stopień alarmowy ALFA-CRP - informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

Wątroba to narząd szczególnie obciążony przez współczesne nawyki. Skutkiem są uciążliwe dolegliwości, którym można by zapobiec – podobnie jak chorobom, do których mogą prowadzić zaburzenia pracy tego narządu. Podpowiadamy, jakie produkty warto uwzględnić w codziennej diecie, by wspomóc regenerację wątroby. Nie są to wcale suplementy ziołowe ani drogie superprodukty, tylko żywność często goszcząca w naszych kuchniach!