Prasówka Olkusz 12.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Olkuszu nie minęło Cię nic ważnego

Amatorzy sportu mogą korzystać już z boiska oraz trybun znajdujących się na Czarnej Górze w Olkuszu. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poinformował, że obiekty są już sprawne techniczne oraz gotowe do użytkowania.

W małopolskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego rocznie operatorzy odbierają ok. 1,5 mln zgłoszeń, z czego aż 60 proc. to zgłoszenia fałszywe, głuche i niezasadne. Mieszkańcy dzwonią m.in. po numer PIN, by zamówić taksówkę albo zapytać o pogodę.