Powiat olkuski. Gdzie można się zaszczepić przeciwko COVID-19? Sprawdź, gdzie są punkty szczepień w powiecie

Sprawdź, gdzie można się zaszczepić przeciwko COVID-19 w powiecie olkuskim

Kliknij przycisk "zobacz galerię", a następnie użyj strzałek lub gestów do przesuwania slajdów.

Przepustką do szczepienia przeciwko COVID-19 jest skierowanie. Po otrzymaniu go należy zapisać się na szczepienie. Na to jest kilka sposobów: