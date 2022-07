Powiat olkuski. 18 milionów złotych trafi do samorządów w ramach trzeciej edycji Polskiego Ładu. Zobacz, na co zostaną przeznaczone

18 milionów złotych trafi do samorządów z powiatu olkuskiego

Środki przyznane w ramach dofinansowania z trzeciej edycji Polskiego Ładu trafią do gmin Wolbrom i Trzyciąż a także do powiatu olkuskiego. Zostaną one przeznaczone na modernizacje dróg i rozbudowę sieci kanalizacyjnej.