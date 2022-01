Pow. olkuski. Bezdomni zimą. Mogą nie przeżyć tej pory roku. Zwracajcie na nich uwagę i w razie potrzeby dzwońcie na policję [ZDJĘCIA]

Zimą trzeba szczególną uwagę zwrócić na osoby bezdomne i samotnie zamieszkujące

W ubiegłych latach zdarzało się dosyć często, że policjanci odwozili potrzebujących do domów, do schronisk dla osób bezdomnych, do izb wytrzeźwień, ponieważ często były to osoby nietrzeźwe, które wieczorem i w nocy przebywały w parkach, na przystankach komunikacji miejskiej lub w innych miejscach.

Pamiętajmy, że właśnie te osoby wymagają od nas szczególnej pomocy.

Jak co roku, policja apeluje do wszystkich o to, aby nie byli obojętni na czyjąś krzywdę. Jeśli widzisz osobę bezdomną lub starszą, która potrzebuje pomocy, nie wahaj się zadzwonić na numer alarmowy, aby powiadomić o tym funkcjonariuszy. Każde takie zgłoszenie jest natychmiast sprawdzane. Chodzi przede wszystkim o to, by oprócz apeli publikowanych na stronach internetowych lokalnych mediów, nikt nie przechodził obojętnie obok drugiego człowieka, który np. śpi na ławce.