Policjanci z Olkusza czuwają nad bezpieczeństwem podczas letniego wypoczynku. Mundurowi apelują o ostrożność i rozsądek Paweł Mocny

Wakacje, to czas urlopowych wyjazdów, wypoczynku w górach i nad wodą. Bez względu na to, jak planujemy spędzić najbliższe miesiące, zadbajmy o bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich. Jak co roku w okresie wakacyjnym nad bezpieczeństwem mieszkańców oraz osób wypoczywających w powiecie olkuskim czuwają policjanci z komendy w Olkuszu i komisariatów: Klucze, Wolbrom, Bukowno. Mundurowi apelują o ostrożność i rozsądek podczas letniego wypoczynku i wakacyjnych wyjazdów.