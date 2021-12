Pogoda na tydzień w Olkuszu - sprawdzona prognoza pogody na 7 dni od 29.12. Jakie będą temperatury?

Pogodę na tydzień dla Olkusza możesz wygodnie sprawdzić w jednym miejscu. Jakiej aury spodziewać się w najbliższym tygodniu? Przekonaj się, jaka będzie pogoda od jutra (od środy, 29.12) do wtorku 4.01. Czy najbliższych 7 dni zapowiada sie słonecznie i ciepło? Jaka będzie temperatura w tym tygodniu i jakich zmian możemy się spodziewać? Sprawdź pogodę 7-dniową dla Olkusza.

Pogoda na tydzień w Olkuszu: środa, 29.12 Za dnia w Olkuszu słupki rtęci powinny pokazać 2°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy ze środy na czwartek temperatura może spaść do 0°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Olkuszu w środę wynosić będzie 30%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Olkusza, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 9 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -3°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie południowo-zachodni. Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Olkuszu w środę:

popołudniowe przelotne opady. Maks. temp. 1 do 3 °C, min. temp. -1 do 1 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 29.12.2021: Temperatura w dzień: 2°C.

Temperatura w nocy: 0°C.

Wiatr: 9 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 30%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.2

Pogoda na tydzień w Olkuszu: czwartek, 30.12 W ciągu dnia w czwartek w Olkuszu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 4°C. Natomiast w nocy z czwartku na piątek temperatura może spaść do 3°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w czwartek szansa na pojawienie się opadów w Olkuszu będzie na poziomie 80%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 2 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Olkusza, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 20 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -2°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie południowo-zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Olkuszu w czwartek:

lekki deszcz. Maks. temp. 3 do 5 °C, min. temp. 2 do 4 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 30.12.2021: Temperatura w dzień: 4°C.

Temperatura w nocy: 3°C.

Wiatr: 20 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 80%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.2

Pogoda na tydzień w Olkuszu: piątek, 31.12 W ciągu dnia w piątek w Olkuszu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 8°C. Z kolei w nocy z piątku na sobotę spodziewać się możemy temperatur rzędu 4°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Olkuszu w piątek wynosić będzie 90%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 3 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Olkusza, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 20 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 2°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie zachodnio-południowy.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Olkuszu w piątek:

lekki deszcz. Maks. temp. 7 do 9 °C, min. temp. 3 do 5 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 31.12.2021: Temperatura w dzień: 8°C.

Temperatura w nocy: 4°C.

Wiatr: 20 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 90%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.2

Pogoda na tydzień w Olkuszu: sobota, 1.01 W ciągu dnia w sobotę w Olkuszu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 6°C. Natomiast w nocy z soboty na niedzielę temperatura może spaść do 0°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Olkuszu wynosić będzie 80%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 2 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Olkusza, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 23 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 0°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie zachodnio-północny.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Olkuszu w sobotę:

lekki deszcz. Maks. temp. 5 do 7 °C, min. temp. -1 do 1 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 1.01.2022: Temperatura w dzień: 6°C.

Temperatura w nocy: 0°C.

Wiatr: 23 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 80%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.2

Pogoda na tydzień w Olkuszu: niedziela, 2.01 Za dnia w Olkuszu słupki rtęci powinny pokazać 5°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura może spaść do 1°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Olkuszu wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Olkusza, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 11 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -1°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie południowo-zachodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Olkuszu w niedzielę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 4 do 6 °C, min. temp. 0 do 2 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 2.01.2022: Temperatura w dzień: 5°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 11 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.5

Pogoda na tydzień w Olkuszu: poniedziałek, 3.01 Za dnia w Olkuszu słupki rtęci powinny pokazać 5°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei w nocy z poniedziałku na wtorek spodziewać się możemy temperatur rzędu 2°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Olkuszu wynosić będzie 70%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 1 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Olkusza, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 22 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -3°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie zachodnio-południowy.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Olkuszu w poniedziałek:

lekki deszcz. Maks. temp. 4 do 6 °C, min. temp. 1 do 3 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 3.01.2022: Temperatura w dzień: 5°C.

Temperatura w nocy: 2°C.

Wiatr: 22 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 70%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.3

Pogoda na tydzień w Olkuszu: wtorek, 4.01 Za dnia w Olkuszu słupki rtęci powinny pokazać 5°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei w nocy z wtorku na środę spodziewać się możemy temperatur rzędu 1°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Olkuszu wynosić będzie 60%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 1 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Olkusza, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 21 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -2°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie zachodnio-południowy.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Olkuszu we wtorek:

deszcz ze śniegiem. Maks. temp. 4 do 6 °C, min. temp. 0 do 2 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 4.01.2022: Temperatura w dzień: 5°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 21 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 60%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.2

