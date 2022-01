Pierwszy recyklomat w powiecie olkuskim. Nowoczesne urządzenie stanęło przy Szkole Podstawowej w Kluczach [ZDJĘCIA]

Pierwszy i być może nie ostatni recyklomat w powiecie olkuskim.

Tuż przy wejściu do Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Kluczach postawiono urządzenie służące do poddawania puszek oraz butelek recyklingowi. Recyklomat o którym mowa, to pierwszy taki automat w powiecie olkuskim.