Otwarcie sezonu w zamku Rabsztyn. Rycerze, damy, pokazy walk, atrakcje będą całą majówkę. Jest też nowość: park linowy

Otwarcie sezonu 2023 r. Różne atrakcje zaplanowano aż do 7 maja

Zamek w Rabsztynie powstał w drugiej połowie XIII wieku, na szczycie skały zbudowano. Nieco później wybudowano kamienną wieżę obronną. Nie wiadomo, kto zbudował najstarszą część zamku – legendy podają, że był to małopolski ród rycerski Toporczyków z Morawicy. Od najazdu szwedzkiego podupadał aż do prawie całkowitej ruiny. Kilka lat temu zaczęto odrestaurowywać ruiny. Teraz to perełka na Szlaku Orlich Gniazd.