Olkusz. Wreszcie wakacje! Uroczyste miejsko-gminne obchody tego szczęśliwego dnia odbyły się w Szkole Podstawowej Nr 5. ZDJĘCIA

- Dzisiaj nie tylko cieszymy się, ale także dziękujemy dyrekcji i nauczycielom za ciężki trud nauczania i wychowania. Rodzicom za wytrwałość i wsparcie, uczniom za osiągnięte wyniki. Ja także przyłączam się do tych gratulacji, podziękowań i życzę, by wakacyjna pora była dla Was czasem prawdziwego wypoczynku. Niech dostarczy Wam dużo radości, abyście szczęśliwi i zadowoleni powrócili we wrześniu do szkoły. Życzę Wam udanych wakacji! – wszystkim uczniom z terenu Miasta i Gminy Olkusz życzył Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.