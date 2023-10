Olkusz. Uroczysta przysięga wojskowa uczestników Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Zobacz zdjęcia

Uroczystej przysiędze towarzyszyła defilada ora p okaz sprzętu wojskowego. Na uroczystości pojawili się mieszkańcy Olkusza oraz rodziny młodych żołnierzy.

Przysięga wojskowa to wyjątkowy moment w życiu każdego żołnierza. To oddanie się służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Nie jest to łatwa droga, ale dająca wielką satysfakcję. Mundur to symbol patriotyzmu i miłości do Ojczyzny, dlatego od dzisiaj noście go z dumą – mówi wojewoda Łukasz Kmita.