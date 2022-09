Olkusz. Trwają zapisy na 36. Rajd Pieszy Szlakami Walk Oddziału „Hardego”. ZDJĘCIA

Na trasie liczącej około 13 kilometrów uczestnicy poznają historię walk Oddziału Partyzanckiego „Surowiec”. Pomogą im w tym rekonstruktorzy. Zadaniem uczestników oprócz przejścia całej trasy będzie wykonanie zadań przygotowanych przez organizatora. Za każde z nich będzie można otrzymać punkty, które będą miały znaczenie przy wyłonieniu zwycięzców tegorocznego rajdu.

- Rajd Hardego to świetna okazja do spędzenia czasu w gronie przyjaciół czy znajomych z klasy szkolnej. Odmienna od klasycznej forma tego wydarzenia pozwala lepiej wczuć się w realia okresu II wojny światowej na przykład przez obecność rekonstruktorów w historycznych strojach. Myślę, że jest to ciekawa opcja dla wszystkich zmęczonych pandemicznym czasem zamknięcia, a do tego okazja do poznania naszego pięknego regionu – mówi Mateusz Radomski, wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło Olkusz.