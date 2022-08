Olkusz. Prace związane z budową nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół numer 1 idą pełną parą. Zobacz ZDJĘCIA Paweł Mocny

Prace ziemne prowadzone przy Zespole Szkół numer 1 w Olkuszu dobiegły końca. Tym samym obecni na miejscu budowlańcy rozpoczęli budowę nowego budynku, w którym będzie się mieściła sala gimnastyczna. Nowy obiekt oprócz boiska będzie posiadał między innymi siłownie, salę do rehabilitacji, salę do tenisa stołowego i salę do gimnastyki. Prace mają dobiec końca we wrześniu przyszłego roku.