Olkusz. Powiatowy Festiwal Zawodów w Srebrnym Mieście. Uczniowie poznali ofertę edukacyjną szkół średnich i wyższych. ZDJĘCIA

Ogólnopolski Tydzień Kariery w powiecie olkuskim

Podczas Powiatowego Festiwalu Zawodów pod tytułem „Złap za stery do swojej kariery” uczniowie z Olkusza i okolic mieli okazję do zapoznania się z ofertą edukacyjną wszystkich typów szkół średnich działających na terenie powiatu. Nie zabrakło także szkół wyższych zaproszonych do współpracy.