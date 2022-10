Olkusz. Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej w IV Liceum Ogólnokształcącym. Nauczyciele otrzymali wyróżnienia i dyplomy. ZDJĘCIA

- Z perspektywy prawie 20 lat, kiedy przekraczałem mury olkuskiego Kazika inaczej się patrzy na rolę nauczycieli i całej załogi szkoły w życiu człowieka. Te 20 lat temu państwo kojarzyliście się jedynie jako osoby przekazujące wiedzę. Dzisiaj z perspektywy czasu mogę śmiało powiedzieć, że grono pedagogiczne wszystkich olkuskich szkół średnich daje zupełnie coś innego. Bo to jakim jestem dzisiaj człowiekiem to właśnie państwa zasługa. To państwo dajecie siłę, odwagę i wolność mentalną do robienia tego co w życiu chcemy robić – mówił do zgromadzonych starosta olkuski Bogumił Sobczyk.