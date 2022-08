Olkusz. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wyremontuje zniszczone pole minigolfowe na Czarnej Górze. Zobacz zdjęcia

MOSiR w Olkuszu wyremontuje zniszczone pole minigolfowe

Odpadająca dużymi płatami farba, brud i zalegające igły oraz liście. Oto widok, który zniechęca korzystających z kąpieliska na Czarnej Górze w Olkuszu do zabawy przy minigolfie. Problem dotyczy wszystkich osiemnastu stanowisk.

Zapytaliśmy zarządcy obiektu o to co stanie się z polem do minigolfa.