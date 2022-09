Olkusz. Kierowcy chcą reorganizacji ruchu na problematycznym łączniku ulic Armii Krajowej i Osieckiej. Zobacz ZDJĘCIA

Kierowcy chcą reorganizacji ruchu na łączniku przy Armii Krajowej w Olkuszu

Organizacja ruchu przy łączniku będącym wyjazdem z ulicy Armii Krajowej nakazuje skręt w prawo. Dodatkowo zjechanie z ulicy Osieckiej od strony obwodnicy jest nie możliwe ze względu na zakaz wjazdu. Wjechać można wyłącznie jadąc od strony ulicy Legionów Polskich.

Po kilku latach mieszkańcy mocno zaczęli już odczuwać niedogodności płynące z tak zorganizowanego ruchu. Domagają się oni reorganizacji w obrębie łącznika tak aby umożliwić wjazd i wyjazd w obie strony.

W ich imieniu radny Rady Miejskiej Wojciech Panek wystąpił do burmistrza Romana Piaśnika z pytaniem czy jest to możliwe. Czy dojdzie do reorganizacji ruchu na problematycznym łączniku? O postępach w tej sprawie będziemy informowali na bieżąco.