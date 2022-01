Olkusz. Fajerwerki na powitanie Nowego Roku. Dużo osób zgromadziło się na Rynku [ZDJĘCIA, WIDEO]

Przedstawiciele Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław opowiadają o skutkach likwidacji rzek. Zorganizowali konferencję prasową. ZDJĘCIA

Z kopalni Olkusz-Pomorzany firmy ZGH Bolesław odpompowywanych jest jeszcze trochę wody. To ok. 20 m sześc. na minutę, a jeszcze kilka dni temu było to 230 m...