Olkusz. Boisko i plac szkolny w Gorenicach mają nowe oblicze. Zobacz, jak się prezentują. ZDJĘCIA

- To znakomite wieści dla wszystkich mieszkańców Gorenic. Nowa infrastruktura to nowe możliwości spędzania wolnego czasu, podniesienie jakości edukacji sportowej oraz potencjału całego sołectwa do organizowania wydarzeń integrujących lokalną społeczność. Cieszy, że na tak cenne przedsięwzięcia pozyskaliśmy dofinansowanie, dzięki czemu mogliśmy przeprowadzić inwestycje w tak dużym zakresie – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.