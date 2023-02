Około 6,5 miliona złotych na inwestycje sportowe w Małopolsce zachodniej. Sprawdź, co powstanie dzięki dofinansowaniu ze Sportowej Polski

Powiat oświęcimski otrzyma około 3 miliony złotych na budowę obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole numer 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych.

– W ramach ostatniej tury rozstrzygnięć wyłonionych zostało 60 podmiotów w całej Polsce, które otrzymają dofinansowanie w łącznej kwocie niemal 96 mln zł! Całościowe środki przeznaczone na program „Sportowa Polska” – edycja 2022 przekroczyły 356 mln zł. Jestem niezmiernie dumny, że jako pełnomocnik rządu Premiera Mateusza Morawieckiego do spraw infrastruktury sportowej mogę mieć swój wkład w jej rozwój w całej Polsce! Atrakcyjna i ogólnodostępna infrastruktura sportowa to klucz do aktywnego spędzania czasu, a tym samym klucz do zdrowia i rozwoju – mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jacek Osuch.