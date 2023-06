Niebezpieczny Barszcz Sosnowskiego rośnie w Małopolsce. Kontakt z tą rośliną może być tragiczny w skutkach. Zobacz zdjęcia

Barszcz Sosnowskiego rośnie w Małopolsce

Podobnie jak w ubiegłych latach wraz z nadejściem czerwca do Małopolski wrócił problem Barszczu Sosnowskiego. Naturalnie roślina nie występowała w Polsce. To zmieniło się pod koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. To właśnie wtedy sprowadzono go z rejonu Kaukazu. W latach sześćdziesiątych zaczął on być uprawiany w celach użytkowych. Później zaniechano upraw, porzucając je bez należytej dbałości o usunięcie roślin.

Barszcz Sosnowskiego w Olkuszu Paweł Mocny

Dotknięcie kaukaskiego barszczu może być tragiczne w skutkach. We wszystkich częściach rośliny znajduje się bowiem toksyczny olejek eteryczny, który w kontakcie ze skórą powoduje oparzenia pierwszego i drugiego stopnia.

O tym jak groźna może być „zemsta Stalina” przekonała się młoda dziewczynka z gminy Trzyciąż (powiat olkuski). Kilka lat temu 10-latka doznała oparzeń na skutek kontaktu z rośliną. Znacznie mniej szczęścia miała kobieta ze Śląska, która podczas koszenia trawy natknęła się na barszcz Sosnowskiego. Na skutek opatrzenia chemicznego trzeciego stopnia 67-latka zmarła.

Barszcz Sosnowskiego w Olkuszu Paweł Mocny

W przypadku poparzenia będącego konsekwencją kontaktu z roślinami barszczu należy bezzwłocznie udać się do lekarza.