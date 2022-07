Małopolska. Powraca problem z szalenie niebezpiecznym barszczem Sosnowskiego. Kaukaski chwast rośnie też w powiecie olkuskim. Zobacz zdjęcia

Barszcz Sosnowskiego nadal stanowi zagrożenie w Małopolsce

Naturalnie roślina nie występowała w Polsce. To zmieniło się pod koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. To właśnie wtedy sprowadzono go z rejonu Kaukazu. W latach sześćdziesiątych zaczął on być uprawiany w celach użytkowych. Później zaniechano upraw, porzucając je bez należytej dbałości o usunięcie roślin.

Duże skupiska barszczu Sosnowskiego można spotkać między innymi w powiecie olkuskim po obu stronach drogi łączącej Olkusz z Kluczami (droga wojewódzka numer 791). Wysokość niektórych okazów przekracza tam trzy metry.