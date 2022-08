Leśny Dwór w Bukownie. To był kiedyś ośrodek wypoczynkowy dla mieszkańców Zagłębia. Zobaczcie zdjęcia Jerzy Zaborski

Leśny Dwór w Bukownie to letniskowy ośrodek, który przed drugą wojna światową był popularnym uzdrowiskiem dla mieszkańców Zagłębia. Ośrodek do uprawiania sportów wodnych zabudowany został głównie domkami letniskowymi. Przypominamy jak wyglądał dawniej, dzięki zachowanym pocztówkom. Zapraszamy do galerii, by przeżyć małą podróż w czasie.