Lasy w Bukownie są wyjątkowe! Drzewa tworzą wielki napis „JP II” oraz strzałkę wskazującą północ. Taki widok to rzadkość. Zobacz wideo

Wyjątkowy widok w Bukownie

Wielu turystów odwiedzających powiat olkuski nie wie o jednej z najbardziej nietypowych atrakcji Bukowna. Nic dziwnego, bo widać ją jedynie z lotu ptaka. Mowa tu o ogromnym napisie JP II uformowanym z drzew.

„Pomnik” powstał w 2006 roku z inicjatywy leśniczego Nadleśnictwa Chrzanów. Wówczas instytucja zajmowała się zalesieniem terenów po działalności kopalni piasku. Znacznik jest naprawdę duży. Zajmuje on około 30 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Pomieściłby on zatem aż 23 baseny olimpijskie lub cztery pełnowymiarowe boiska do gry w piłkę nożną.

Znacznik "JP II" w Bukownie Paweł Mocny

Około dwa kilometry dalej znajduję się inne dzieło. Jest to wielka strzałka z wpisaną literą N. Jej grot skierowany jest w kierunku północy.