Krystalicznie czysta woda i malownicze krajobrazy. Zobacz, jak prezentuje się „źródełko" w Żuradzie [ZDJĘCIA]

Idąc czerwonym szlakiem turystycznym zaczynającym się w Bukownie można dotrzeć do źródeł Sztoły. Znikające rzeki powiatu olkuskiego sprawiły, że coraz więcej mieszkańców oraz turystów wybiera się na spacer właśnie do Żurady. To tam Sztoła ma swój początek.

Można tam dotrzeć także od strony samej Żurady. Droga od Bukowna jest jednak znacznie bardziej malownicza. Szlak ma swój początek przy plaży znajdującej się na ulicy Bukowskiej.

W trakcie spaceru do Żurady można zobaczyć niemal cały odcinek rzeki przebiegający przez Bukowno, zalew Leśny Dwór oraz bujne lasy.

Cała trasa tworzy pętle o długości około 11 kilometrów.