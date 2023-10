Kiedy wymienić opony letnie na zimowe? Kolejki przy zakładach wulkanizacyjnych robią się coraz dłuższe

Kiedy wymienić opony letnie na zimowe?

Mijając zakłady wulkanizacyjne można dostrzec, że coraz więcej kierowców już teraz decyduje się na wymianę opon. Czy to właściwy moment? O to zapytaliśmy serwisanta firmy Motomax z Olkusza.

- Właściwy moment na zmianę opon z letnich na zimowe jest wtedy, gdy temperatura spada poniżej siedmiu stopni Celsjusza – wyjaśnił w rozmowie z „Gazetą Krakowską” serwisant firmy Motomax z Olkusza.

Jak zaznaczył serwisant opony zimowe są wykonane z innej mieszkanki gumy niż ta, z której tworzone są opony letnie. Dzięki temu opony zimowe zachowują elastyczność zapewniając odpowiednią kierowalność i trakcję na zaśnieżonych i oblodzonych drogach.

Kiedy wymienić opony letnie na zimowe? Paweł Mocny

Używanie opon letnich w sezonie zimowym może stwarzać duże zagrożenie drogowe. Budowa bieżnika oraz brak elastyczności opon letnich sprawia, że nawet na cienkiej warstwie śniegu tracą one przyczepność a to prowadzi do wydłużenia drogi hamowania. Do tego dochodzi znacznie większe ryzyko wpadnięcia w poślizg.