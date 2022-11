Kibice z powiatu olkuskiego wspólnie obejrzą mecz Polska-Argentyna. Trwa sprzedaż biletów na strefę kibica w Domu Kultury w Wolbromiu

Kibice z powiatu olkuskiego wspólnie obejrzą mecz Polska-Argentyna

Już jutro (30 listopada) reprezentacja Polski zmierzy się z drużyną z Argentyny w ramach Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Fani tego sportu z powiatu olkuskiego będą mogli obejrzeć wspólnie mecz w strefie kibica w Domu Kultury w Wolbromiu.

Mecz zostanie odtworzony na dużym kinowym ekranie. Transmisja rozpocznie się o godzinie 20.

Ilość miejsc jest ograniczona. Aby wejść na wolbromską strefę kibica należy kupić bilet. W wersji ulgowej kosztuje on 10 złotych. Normalny natomiast to koszt rzędu 15 złotych. Można go zakupić klikając tutaj.