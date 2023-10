Internet stał się wylęgarnią patologii. Wszystko przy aplauzie dzieci i akceptacji nieinteresujących się nimi rodziców. OPINIA

Internet stał się wylęgarnią patologii. Dzieci czerpią z niego nieraz bez refleksji

Mogłoby się wydawać, że w październiku jedynym tematem na TOP-ie będą wybory parlamentarne. Na początku miesiąca siecią wstrząsnęła jednak „Pandora Gate”, która głównie wśród młodych osób odsunęła tematy polityczne na trzeci plan.

Obecnie w kontekście afery pedofilskiej wśród twórców można poczytać komentarze rodziców, którzy są oburzeni tym co stało się w polskim internecie. I fajnie. Szkoda, że mało który rodzic zainteresował się tym co ich dzieciak ogląda w internecie wcześniej. Przysłowiowych czerwonych lampek była masa. Te które podam niżej nie stanowią nawet ułamka procenta wszystkich sygnałów, które powinny dać do myślenia rodzicowi.

Najlepsze przykłady można znaleźć na konferencjach poprzedzające gale freakfightowe. Chciałem tu przytoczyć jeden z cytatów, ale gdy spisałem to co jeden z „zawodników” krzyczał podczas wydarzenia to wyszło więcej gwiazdek cenzurujących wulgaryzmy niż pełnych słów. W skrócie: główna gwiazda federacji Fame MMA – „Ferrari” - w swoim monologu odgrażał się, że wyrwie swojemu rywalowi serce a potem oko, które następnie zje.