Gminy Trzyciąż i Wolbrom z dopłatami do przewozów autobusowych na 2022 rok. Gminy rozwiązały problem wykluczenia komunikacyjnego? [ZDJĘCIA] Paweł Mocny

Gminy Trzyciąż i Wolbrom z dopłatami do przewozów autobusowych na 2022 rok Archiwum Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Mieszkańcy gmin Wolbrom oraz Trzyciąż, ci, którzy nie posiadają własnych samochodów, nie mieli czym dojeżdżać do pracy, szkół czy na zakupy. Wiele ze wsi tych gmin nie miało połączeń z "resztą świata". Już w ubiegłym roku problem udało się częściowo rozwiązać. Było to jednak tymczasowe. Jak poinformowały władze gmin sprawa doczekała się „happy endu”. W styczniu na nowe trasy komunikacji zbiorowej wyjechały busy, które dowiozą mieszkańców do lekarzy, szkół, pracy czy do sklepów.