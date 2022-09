Gdzie w pobliżu Olkusza warto iść na grzyby? Przedstawiamy TOP 10 miejsc, w które warto się wybrać na grzybobranie [ZDJĘCIA]

Wielu doświadczonych grzybiarzy ma swoje sprawdzone miejsca. Najczęściej są to lasy znajdujące się w pobliżu wsi.

Jakie jest pięć najlepszych miejsc w okolicach Olkusza w które warto wybrać się na grzyby?

Zapraszamy do galerii. Pamiętajcie jednak: jeżeli nie znacie się za bardzo na grzybach - poradźcie się doświadczonych, by do waszego koszyka nie trafił trujący.