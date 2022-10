Gdzie na spacer do 34 km od Olkusza. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 29 - 30 października

Ścieżki spacerowe w okolicy Olkusza

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 34 km od Olkusza, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

🌳 Trasa spacerowa: Barbie drepta po Ojcowie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,52 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 203 m

Suma podejść: 1 057 m

Suma zejść: 1 096 m

Trasę dla spacerowiczów z Olkusza poleca JIMMYtm

Lekki spacerek jesienną porą. niestety jaskinia ciemna już zamknięta. Nietoperze śpią. Sama trasa fajna widokowo i łatwa technicznie, Ot rodzinna. Polecam zatrzymać się przy hodowli pstrąga i kupić takiego z grilla lub wędzonego, oba są REWELACYJNE. Cena za porcję 23 zł

Do tego Grzaniec i piwa kraftowe,

