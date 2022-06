Drogi na osiedlu Słowiki w Olkuszu to obraz nędzy i rozpaczy. Są pełne dziur, nierówności, pęknięć i zapadniętych włazów kanałowych. ZDJĘCIA Paweł Mocny

Stan dróg na osiedlu Słowiki w Olkuszu pozostawia wiele do życzenia. Są one pełne pęknięć, dziur, nierówności i zapadniętych włazów kanałowych. Zniszczone drogi są uciążliwe szczególnie dla mieszkańców „Smerfów”. Większość z nich stanowi bowiem dojazd do bloków mieszkalnych.