Co zrobić z choinką po świętach? Wyrzucić, posadzić w ogrodzie a może oddać na zbiórkę? Podpowiada specjalista z Nadleśnictwa Olkusz

Co zrobić z choinką po świętach? Podpowiada specjalista z Nadleśnictwa Olkusz

Jeśli drzewko było cięte to możemy dać mu kolejne „życie”. Igły można wysypać pod rośliny kwasolubne na przykład wrzosy, azalie czy rododendrony. Gałęziami można wyścielić grządki. Pnie z kolei mogą zostać użyte jako tyczki do na przykład do pomidorów.

Mieszkańcy mieszkań mogą się rozejrzeć za zbiórkami choinek. W niektórych miastach prowadzone są takie akcje. Pozyskane w ich ramach choinki są później zrąbkowane po to, by otrzymać materiał do wysypywania grządek.

Jeśli choinka była w doniczce to mamy pewność, że ma cały system korzeniowy i możemy ją posadzić w ogrodzie, na działce czy innym gruncie, którym dysponujemy.