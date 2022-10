Bukowno. Gmina otrzymała dofinansowanie na projekty edukacyjne. Środki pójdą na doposażenie i zajęcia wyrównawcze

Gmina Bukowno otrzymała dofinansowanie na projekty edukacyjne

Gmina Bukowno otrzymała prawie 50 tysięcy złotych na doposażenie szkół podstawowych. Środki zostały przyznane w ramach projektu pod nazwą Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych".

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu do szkół podstawowych trafią tablice interaktywne, laptopy oraz sprzęt audio. Wykupiony zostanie także dostęp do cyfrowych zasobów aplikacji: Wordwall służącej do tworzenia interaktywnych zadań, testów i innych materiałów dydaktycznych a także: Genially, w której można tworzyć treści wizualne oraz Canva, w którym można tworzyć projekty graficzne.

Około 20 tysięcy natomiast zostanie przeznaczone na organizacje zajęć wyrównawczych dla uczniów klas ósmych po czasie nauki zdalnej. Dodatkowe lekcje będą organizowane dla dzieci ze Szkoły Podstawowej numer 2 imienia Władysława Stanisława Reymonta w Bukownie.