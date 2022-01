30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu zapowiedział szereg imprez związanych z finałem WOŚP

Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przypada na niedzielę, 30 stycznia. Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, który odpowiedzialny jest za organizacje wydarzenia na szczeblu lokalnym ogłosił już szereg atrakcji, które zostaną przygotowane na ten dzień.

O ile w ubiegłych latach finał WOŚP ograniczał się do koncertów i licytacji to w tym roku mieszkańcy będą mogli wybierać z pośród kilku propozycji. Zabawa zawita do olkuskiego domu kultury, do Podziemnego Olkusza i na zamek w Rabsztynie.